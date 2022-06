ಮೇ ನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ದಾಟಿದ ಯುಪಿಐ

Business

ನವಹೆದಲಿ, ಜೂ. 2: ಯುಪಿಐ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಜನರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ (UPI)ನಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ 9.83 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ವಹಿವಾಟು 558 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10.41-ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 595 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು UPI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ 600 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದವು. ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಯಪಿಐ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ UPI ಬಳಕೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. UPI ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

IMPSನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್: ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯು ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ 48.48 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 4.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 47.16 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 4.52-ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ NETC FASTags ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 4,369.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 28.53 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು, 4,218.89 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 26.59 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (AePS) ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30,458.75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 10.98 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ 28,450.25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸುಮಾರು 10.2 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

