ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22: ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಪ್ರೋದ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ವಿಪ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ದ್ವೇಷದ ಮೇಲ್' ನಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪ್ರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ ಎಂದು ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜೀ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಪ್ರೋ ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿಯಿಂದ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌: ಪ್ರೇಮ್‌ಜೀ

ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅದರ ಆಳವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್' ಎಂದರೆ ಏನು?

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂನ್‌ಲೈಟ್‌ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಈಗ "ಉದ್ಯಮ-ಮೊದಲ" ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು "ಆಂತರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ" ಬಾಹ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಎನ್‌ಜಿಒವೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ, ನೃತ್ಯ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ರಚನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬರ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊರಗೆ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಪ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಿಷದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ವಿಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ XYZ ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ "ನೋ ಡಬಲ್ ಲೈಫ್ - ನೋ ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ - ನೋ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್!" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತು.

English summary

A day after Wipro sacked 300 employees who were moonlighting, Wipro chief Rishad Premji is receiving threatening mails. But he said on Thursday that he will not be deterred by the 'hate mail' coming to his tweet.