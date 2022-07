ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಘಟಕ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ 3000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ

Business

oi-Punith BU

ಚೆನ್ನೈ, ಜು.4: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಪವರ್, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 4 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು 4 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರಿಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಿಂದ 2023ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ

ಟಾಟಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 16 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Tata Power on Monday announced that it has signed an agreement with the Tamil Nadu government to invest Rs 3,000 crore to set up a new unit to manufacture solar cells and modules in Tamil Nadu's Tirunelveli district.