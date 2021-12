ಸೋನಿ, ಝೀ ವಿಲೀನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ; ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಆಯ್ಕೆ

Business

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೋನಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಭಾರತ ಘಟಕವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಝೀ ಎಂಟರ್‌ಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟೀವಿ ಚಾನೆಲ್​ಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (SPNI) ಒಡೆತನದ ಸುಮಾರು ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಪಾಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ZEE5 ಮತ್ತು SonyLIV, ಜತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಾದ ಸೋನಿ MAX ಮತ್ತು ಝೀ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮನರಂಜನೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಕ್​, ಅಮೆಜಾನ್.ಕಾಮ್​ ಇಂಕ್​ನ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಹಾಟ್​​ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಲೀನದ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಘಟಕದ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಝೀನ ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಝೀ ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿತು.

Sony Pictures Networks India Private Limited (SPNI) ಮತ್ತು Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) ಅವರು ZEEL ಅನ್ನು SPNI ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರೇಖಾತ್ಮಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ಒಪ್ಪಂದಗಳು ZEEL ಮತ್ತು SPNI ಪರಸ್ಪರ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಧಾನದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯವು ನಿಯಂತ್ರಕ, ಷೇರುದಾರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, SPNIನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ZEELನ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು) ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ SPNI USD 1.5 Bn (INR: USD ವಿನಿಮಯ ದರ 75:1 ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿ) ನಗದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

SPNI Sony Pictures Entertainment Inc. (SPE)ನ ಪರೋಕ್ಷ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, SPE, ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ZEELನ ಕೆಲವು ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ (ಸ್ಥಾಪಕರು) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಸ್ಥಾಪಕರು) SPNIಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ZEELನ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ (ಸ್ಥಾಪಕರು) SPNIನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.2.11ರಷ್ಟು ನಂತರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, SPE ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಶೇ.50.86ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ZEELನ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಸ್ಥಾಪಕರು) ಶೇ.3.99ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ZEEL ಷೇರುದಾರರು ಶೇ.45.15ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಸೋನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ SPNI ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು CEO, ಎನ್‌.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸಿಂಗ್‌ರವರು SPEನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, Sony Pictures India (SPE ವಿಭಾಗ) ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು SPE ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ SPE ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಅಹುಜಾ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ZEEL ಮತ್ತು SPNI ಸಂಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಿನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್, ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಯಾ ವಿತರಣಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮನರಂಜನಾ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಷಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಿಣತಿಯ ತಡೆರಹಿತ ಮಿಶ್ರಣ, ಆಳವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುದಾರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ ಸೋನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ZEELನ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಸ್ಥಾಪಕರು) ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಶೇ.20ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಚನೆಯು ZEELನ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ (ಸ್ಥಾಪಕರು) ಸೋನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ZEELನ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಸ್ಥಾಪಕರು) ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ZEE ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಪಾರ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮುಂದಿನ ಯುಗವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯು ಸಮಗ್ರ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ZEEL, SPE ಮತ್ತು SPNI ನಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಈ ವಿಲೀನವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಲೀನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು SPEನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯು ನಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

English summary

Sony Pictures Networks India Private Limited and Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) announced on Tuesday that they have signed definitive agreements to merge ZEEL with and into SPNI.