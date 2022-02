ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ; ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Business

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24: ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬೆಲೆ 100 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬೆಲೆಯೂ 60-70 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೈಲಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ದಾಟಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ"ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಿಗಿದಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಗುರುವಾರ ದೂರದರ್ಶನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

"ರಕ್ತಪಾತದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, "ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100.04 ಡಾಲರ್‌ನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ 100 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಮುರಿದಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 24)ದಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ.

2000 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇ.3.07ರಷ್ಟು​ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 600 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇ.3.03ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಬೆಲೆಯು 100 ಯುಎಸ್​ಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಅದೇ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಇ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ) ಮೇಲಿನ ಟಾಪ್‌ಲೈನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏಳನೇ ನೇರ ಸೆಷನ್‌ಗೆ ಅದರ ಕರಡಿ ಕುಣಿತ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:48ಕ್ಕೆ, ಎಸ್ & ಪಿ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,051.45 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು (ಶೇ 3.58) ಕುಸಿತು ಕಂಡು 55,180.61ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 600.00 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಕುಸಿದು (ಶೇ 3.52) 16,463.25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಗಂಟೆಯ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾರಿಕೊಂಡವು.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಗುರುವಾರದಂದು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಯುರೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಪಾಟ್​ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇ.1.9ರಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್​ಗೆ (28.3495 ಗ್ರಾಮ್) 1943.86 ಯುಎಸ್​ಡಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. 2021ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯು.ಎಸ್​. ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, 1949.20 ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ.

