ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್15ಸಿ.ಎ/15 ಸಿ.ಬಿ. ಸಲ್ಲಿಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 14: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರನ್ವಯ ಫಾರಂ 15 ಸಿಎ /15 ಸಿಬಿ ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಂ 15 ಸಿ.ಎ.ಯನ್ನು ಫಾರಂ 15 ಸಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇ-ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪೋರ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ತಾಣ, ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ?

ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ www.incometax.gov.in ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಫಾರಂಗಳಾದ 15 ಸಿ.ಎ./15 ಸಿ.ಬಿ.ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು 2021 ರ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವಿದೇಶೀ ವಹಿವಾಟಿಗಾಗಿ 2021 ರ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಫೈಲಿಂಗ್) ಪೋರ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಬಳಿಕದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ದಾಖಲೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

English summary

As per the Income-tax Act, 1961, there is a requirement to furnish Form 15CA/15CB electronically. Presently, taxpayers upload the Form 15CA, along with the Chartered Accountant Certificate in Form 15CB.