ಜೂನ್ 26ರಂದು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ; ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 26: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇಂಧನ ದರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್ 26) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಲೀಟರಿಗೆ 35 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 14ನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 100 ರೂ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಹಾಗೂ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಜೂನ್25ರ ದರ ವಿವರ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಶನಿವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 98.11 ರೂ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 88.65 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮುಂದಿದೆ ವಿವರ...

