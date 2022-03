ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 15 ರಿಂದ 22 ರು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 06: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ತೈಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $120 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯುಎಸ್‌ನ ಬೆಂಚ್​​ಮಾರ್ಕ್​ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಐ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 70 ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಹಾಗೇ, ಬ್ರೆಂಟ್​ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ದರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 72 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶೇ 7.65ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 118.1ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ದಶಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂಥ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಲ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದೇ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 22 ರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವ ಇಂಧನದ ಪೈಕಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ರೀಟೈಲ್ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ದರಗಳು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣ ದುಬ್ಬರ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು-ನೇತೃತ್ವದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ 15-22 ರಷ್ಟು ತಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಉದ್ಯಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯು ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಭಯಗಳು ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $120 ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

"ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸರಬರಾಜುಗಳ ಭಯವು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು $130 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $95 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ (ಸರಕುಗಳು) HDFC ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ತಪನ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 10-15 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ."

ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಲೀಡ್ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ: "ಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ $120 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ.

"ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ, ಇದು $117 ರಿಂದ $106 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು."

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, IIFL ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ VP, ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ: "ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $ 108 ರಿಂದ $ 116 ರವರೆಗೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.

"ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಬಣಗಳು ಕಚ್ಚಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Hostilities between Russia and Ukraine, along with sustained demand, is expected to keep global crude oil prices in the range of $95-to-$125 per barrel in the short term.