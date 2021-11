ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ: ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ

Business

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ನವೆಂಬರ್ 24: ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 'ಪಾರ್ಲೆ ಜಿ' ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 'ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ' ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಸ್ಕತ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ' ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ದುಬಾರಿ: ಪಾರ್ಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉನ್ನತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಯಾಂಕ್ ಶಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನ 'ಗ್ರಾಂ' ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ತೈಲದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾರ್ಲೆ ಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ 6-7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Due to the ever-increasing inflation, the back of the common man is breaking, meanwhile the prices of India's popular biscuit 'Parle G' have also been increased.