50 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1,731 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 27: ನಿಕೋಲಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟ್ರೆವರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ನ ಮೊದಲ 50 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಂತ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಷೇರುಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 233 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ರುಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,731 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾಹನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಕೋಲಾ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲೀನದ ಮೂಲಕ ನಾಸ್ಡಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರೆವರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ "ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅದ್ಭುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. " ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

