ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೇದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ 'ಆಕಾಶ ವಿಮಾನ' ಹಾರಾಟ

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 25: ಭಾರತದ ಹೊಸ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕಾಶ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ದುಬೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲಿಯನೇರ್ ರಾಕೇಶ್ ಜುನ್‌ಜುನ್‌ವಾಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಕಾಶ, ವಿಮಾನದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಏರ್ ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದುಬೆ ಮುಂಬೈನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್-ಟು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. 2023 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದುಬೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಹಬ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಂದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು.

Akasa, backed by billionaire Rakesh Jhunjhunwala, will likely receive its air operator’s certificate within days of the proving flight, looks to start commercial services by around the end of July.