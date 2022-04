LIC IPO; ಎಲ್ಐಸಿ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆ 902 ರೂ. ಎಂದು ಘೋಷಣೆ

Business

oi-Gururaj S

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27; ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್‌ಐಸಿ) ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 902 ರಿಂದ 949 ರೂ. ತನಕ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‍‍‍ಷೇರು ಕೊಡುಗೆ (ಐಪಿಒ) ದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 21 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಐಪಿಒ: ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೇ 4 ರಿಂದ 9ರ ತನಕ ಷೇರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 3.5ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಎಲ್‌ಐಸಿ ಐಪಿಒ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೇ 2 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವ 22.13 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿದೆ. 2.21 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್‌ಐಸಿ: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಿರಿ!

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಡಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

English summary

The price band for the LIC IPO has been set at Rs 902 to Rs 949. LIC IPO is set to open on May 2 for anchor investors and for subscription on May 4, and close on May 9.