ಜಿಯೋಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಯೋಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಜಿಯೋಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆ ಬಗೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ನೆರವಾಗುವ ವಾಯ್ಸ್-ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳೆರಡೂ ನೀಡಲಿವೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಿಯೋಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊರತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

English summary

Jio and Google announced today that they have made considerable progress towards launching the much-awaited JioPhone Next, the made-for-India smartphone being jointly designed by the companies.