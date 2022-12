ಸಿಸ್ಕೋ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ 4,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 15: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸಿಸ್ಕೊ ​​ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 4,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಿಸ್ಕೋ ಕೆಲಸಗಾರರು TheLayoff.com ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯ ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಪೆನಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೆಟಾ, ಅಮೆಜಾನ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಲೆನೊವೊ, ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್‌ನಂತಹ ಟಾಪ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ಕೊ ​​ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೇಕಡಾ ಐದರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4,000 ಜನರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ' ಮರು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಜಾ ಪ್ರಕಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸಿಸ್ಕೊದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಚಕ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಜಾ ಮಾಡುವ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

