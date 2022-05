ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಸಂಬಳ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಲಿಲ್ ಎಸ್ ಪರೇಖ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮರು ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಶೇ 88ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ 79.75 ಕೋಟಿ ರುಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನ ಉದ್ಯಮ-ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರೇಖ್ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಪರೇಖ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 1, 2022 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027 ರವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮರುನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪರೇಖ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ಷೇರುದಾರರ ಆದಾಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

