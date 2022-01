ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕು ಏರಿಕೆ; ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಇಳಿಕೆ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 18: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೇಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಟೂ ವ್ಹೀಲರ್, ಕಾರು, ಬಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ತಗ್ಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ, ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ತರುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆತುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೂರನೇ ತರಂಗವು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿ 1-15 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 14.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2.47 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಶೇಕಡಾ 4.99 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಇಂಧನ ರೀಟೈಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿ 2020 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 8 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಕ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 1-15 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9,64,380 ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ 13.81 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.82 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಜನವರಿ 2020 ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 5.66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ಪೂರ್ವ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಎಟಿಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಮಾನಯಾನ ದರ ದುಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ?

ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2,08,980 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ 13 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.34 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 2020 ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ 38.2 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4.85 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ 9.47 ಶೇಕಡಾ 1.28 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 2020 ಕ್ಕಿಂತ 15.25 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಉಚಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​- ಡೀಸೆಲ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.(ಪಿಟಿಐ)

