ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್

Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 23: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಹಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ 814 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಅಘೋಷಿತ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊತ್ತದಿಂದ 420 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

63 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧ "ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ" ವಂಚನೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಿಸಿದೆ. "ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ" ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದೆ.

2015 ರ ಕಪ್ಪು ಹಣ (ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು) ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 50 ಮತ್ತು 51 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2012-13 ರಿಂದ 2019-20 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ(assessment ) ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಅನಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯಂತೆ ನೋಟಿಸ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹಾಮಾಸ್ ಮೂಲದ 'ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಮತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯ "ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕ" ರಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Northern Atlantic Trading Unlimited(NATU) ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ (BVI) ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಹಾಮಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಡ್ರೀಮ್‌ವರ್ಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2007ರಂತೆ USD 32,095,600 (USD 3.2 ಕೋಟಿ) ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ USD 25,040,422 (USD 2.5 ಕೋಟಿ) ಆರಂಭಿಕ ನಿಧಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ನಿಧಿಯ ಮೂಲ' ಅಂಬಾನಿ ಅವರ 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ'ಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಂತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ BVI ಕಂಪನಿಯು ಜ್ಯೂರಿಚ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಬಾನಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ "ಅಂತಿಮ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕ" ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು 2012 ರಲ್ಲಿ PUSA ಎಂಬ ಬಹಾಮಾಸ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕದಿಂದ USD 10 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ "ವಸತಿದಾರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕ" ಅಂಬಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.



"ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ, ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿ ಡ್ರೀಮ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಕ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ವಸಾಹತುಗಾರ ಮತ್ತು NATU ಮತ್ತು PUSA ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಧಿಗಳು/ ಮೇಲಿನ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿವೆ," ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಹಣದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 8,14,27,95,784 ( 814 ಕೋಟಿ ರು) ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ 4,20,29,04,040 (420 ಕೋಟಿ ರೂ) ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

The income tax department has sought to prosecute Reliance Group Chairman Anil Ambani under the Black Money Act for allegedly evading Rs 420 crore in taxes on undisclosed funds worth more than Rs 814 crore held in two Swiss bank accounts.