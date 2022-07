Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 17; ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಚಂಡೀಗಢದ ನಡೆದ 47ನೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ನೂತನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪನೀರ್, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ: ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ, ಪೂರ್ವ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

48,440 ಕೋಟಿ ರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

English summary

The 47th GST meeting held in Chandigarh in June saw GST rates hiked on many items. The new GST rate will come into force from Monday and many household items including hotels and bank services will become more expensive.