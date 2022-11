Business

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 22: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಬಳಿಕ ಈಗ ಗೂಗಲ್‌ನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಗೂಗಲ್‌ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್‌ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮುಮದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿದೆ. ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಬೋನಸ್‌ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೇಟಿಂಗ್‌ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 6 ಪ್ರತಿಶತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಜನರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳವರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸುಮಾರು 1,87,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

After Twitter, Facebook, Amazon and Microsoft, now Google's parent company, Alphabet, has acquired a percentage of the underperforming fake company. 6 percent i.e. about 10,000 employees are going to be laid off.