ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ನಿರ್ಮಲಾ

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 4: ''ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲ ದರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ,'' ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 04ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ 5 ರೂ, ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ 10 ರೂ.ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಟ್, ಸೆಸ್ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಗ್ಗಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಂಧನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸೆಸ್ ತಗ್ಗಿಸಿವೆ.

