ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12: ಎಲೋನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೇವೆಗಳ (ಜಿಎಂಪಿಸಿಎಸ್‌) ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಭಾರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಒನ್‌ವೆಬ್‌ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್‌ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ $13 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒನ್‌ವೆಬ್‌ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಜಿಯೋ ಉಪಗ್ರಹ ವಿಭಾಗದ ನಂತರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಮೂರನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ (ಎಲ್‌ಇಒ) ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೇವೆಗಳ (ಜಿಎಂಪಿಸಿಎಸ್‌) ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

ದೇಶದೊಳಗಿನ ಭೂ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಉಪಗ್ರಹ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (ಇನ್‌-ಸ್ಪೇಸ್‌) ಈ ಅನುಮತಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ DoT ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕವರೇಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತನ್ನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಅದು ಸಂಬಂಧಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

