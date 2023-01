ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Business

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 25: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾದ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ದೈತ್ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಜಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಗೋಳು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇಂತಿದೆ.

ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಐಟಿ ನೌಕರರ ವಜಾಗಳು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ವಜಾ ಘೋಷಣೆಗಳ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 60,000ದಿಂದ 80,000 ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಿಂದ 3,200 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ

ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಚ್‌-1ಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌1 ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈಗ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಮೆಟಾ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಬರೆದಿದೆ.

Layoffs.fyi ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ 3,12,600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರದಿಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧೆಡೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 174 ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು 56,570 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Reports say that 60,000 to 80,000 Indian IT professionals in the US have lost their jobs with a series of layoff announcements by all top technology companies globally.