ಅ.1ರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 2 ರೂ. ಏರಿಕೆ; ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2: ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2022ರಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವಲ್ಲದ ಇಂಧನದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2022-23ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಲ್ಲದ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸುಂಕ ದರಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (E20) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2030ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2025ಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜೈವಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಡೀಸೆಲ್‌ಗಾಗಿ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲು, ದೇಶವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂದಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತರುಣ್ ಬಜಾಜ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶಯವು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಂದರೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇದು ತೈಲ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ 75-80 ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆಯ 85 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಾಸರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಶೇಕಡಾ 8.5ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಪ್ರತಿಶತ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 2021-2022 ಸಕ್ಕರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022) 4 ಶತಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

