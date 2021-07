ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 15 ಸಿಎ/ 15 ಸಿಬಿ ಇ ಫೈಲ್ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮೂನೆ 15 ಸಿಎ/ 15 ಸಿಬಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಕಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ 15 ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 15 ಸಿಎ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

www.incometax.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ 15CA / 15CB ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 15CA / 15CB ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 2021 ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್15ಸಿ.ಎ/15 ಸಿ.ಬಿ. ಸಲ್ಲಿಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಈಗ , ಈ ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2021 ರ ಜುಲೈ 15 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈಗ ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು (ಫಾರ್ಮ್) ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 2021 ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು 2021 ರ ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ದಾಖಲೆಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.(ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ)

English summary

As per the Income-tax Act, 1961, there is a requirement to furnish Form 15CA/15CB electronically. Presently, taxpayers upload the Form 15CA, along with the Chartered Accountant Certificate in Form 15CB, wherever applicable, on the e-filing portal, before submitting the copy to the authorised dealer for any foreign remittance.