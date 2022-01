ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಬಜೆಟ್ 2022 ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಿ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2021ಕಳೆದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ 2022ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯಂತೂ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ

ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ:

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿ !

ಈ ಕ್ರಮವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು 35% ರಿಂದ 42% ವರೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಮಾದಕ ಲೋಕದ ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ !

English summary

The government has sought opinion from senior tax advisors on whether the income earned from trading or investing in cryptocurrencies could be treated as business income as against capital gains from this year onwards, said two people involved in the discussions.