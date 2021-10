ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2021, ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?

Business

oi-Mahesh Malnad

ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾದ ಸ್ಪೋಕ್-ಶೋರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ 4.0 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ & ಇನ್ನೋವೇಶನ್ @ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2021 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ (ಬಿಟಿಎಸ್ 2021) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, 'ಮಂಗಳೂರು- ಒಂದು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಐಟಿ ತಾಣ' ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2021 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2021 ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 19, 2021 ರ ನಡುವೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ "ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್" ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟಿಎಸ್ 2021 ಐಟಿ, ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು, ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಆರ್ & ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

The Bengaluru Tech Summit 2021 is scheduled to be held in its virtual avatar between November 17 and 19th, 2021 with its central theme “Driving the Next” details in Kannada.