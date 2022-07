ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

Business

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಡಿವಂತಿಕೆ, ಬದಲಾದ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪಾನೀಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವ ವಾದಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಿಯರ್‍ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಡಚ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೈನ್‌ಕೆನ್ ಎನ್‌ವಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಂಪನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (UBL)ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ನೂತನ ವಿಧಾನ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Beer sales in India are seeing a rise in the changing times. People's apathy towards alcohol, changed life style are the major reasons behind the increase in beer sales in India.