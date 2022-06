ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 16; ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಕೆಲಸ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವುದು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವೆರಡ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮನೆಯಿಂದ , ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತ ಸಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ, ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ- ಇಲ್ಲಿದೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಲ್

ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮನೆಯಿಂದ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ರಿಮೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪಕ್ಷಪಾತವು ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮರ್ಸರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ (ಭಾರತ) ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಯಕ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅರವಿಂದ್ ಉಸ್ರೆಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ, ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯಿಂದ/ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Proximity bias has found its way into the equation, with those performing duties from home concerned they might stand to lose out on increments and promotions.