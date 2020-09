ಪಬ್ಜಿ ಬದಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಫೌಜಿ ಗೇಮ್: ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 04: ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಬ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ 118 ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿ ರೀತಿಯ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಹೆಸರು ಫೌಜಿ (FAU-G).

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಆತ್ಮನಿರ್ಬರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡು ಫೌಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Supporting PM @narendramodi’s AtmaNirbhar movement, proud to present an action game,Fearless And United-Guards FAU-G. Besides entertainment, players will also learn about the sacrifices of our soldiers. 20% of the net revenue generated will be donated to @BharatKeVeer Trust #FAUG pic.twitter.com/Q1HLFB5hPt