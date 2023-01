ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ ಅದಾನಿ ಹಡಗು: 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹18,000 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ LIC- ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ

Business

oi-Ravindra Gangal

ಮುಂಬೈ, ಜನವರಿ 28: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (LIC) ಪ್ರಭಾವಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆಯು ಜನವರಿ 24, 2023 ರಂದು ರೂ 81,268 ಕೋಟಿಗಳಿತ್ತು. ಜನವರಿ 27, 2023 ರಂದು ರೂ 62,621 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ರೂ 18,647 ಕೋಟಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

LIC's combined investment in Adani Group shares stood at Rs 81,268 crore as on January 24, 2023. It fell to Rs 62,621 crore on January 27, 2023. This indicates a loss of Rs 18,647 crore,