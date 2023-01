ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್‌ನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಂತಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ವರದಿ ಓದಿ.

ಮುಂಬೈ, ಜನವರಿ 30: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿತ ಯುಎಸ್ ಶಾರ್ಟ್-ಸೆಲ್ಲರ್ ವರದಿಯು ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ 'ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದಾಳಿ' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್‌ನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಬಂದರುಗಳ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಘಟಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅದಾನಿ ಅವರ ಏಳು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು $65 ಶತಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

'ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದಾಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ' ಎಂದು ಅದಾನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜುಗೇಶಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಜುಗೇಶಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಜುಗೇಶಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 1919 ರಂದು, ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಾಯುಧ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 50 ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 379 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

