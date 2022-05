ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 70,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 31: ಮಂಗಳವಾರ 31ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 70,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡೀಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮೇ 31 ರಂದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ (ಒಎಂಸಿ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡೀಲರ್ ಗಳ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು. ಮಂಗಳವಾರ, ದೇಶದ 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಇಂಧನ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 31ರಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಡೀಲರ್ಸ್

English summary

About 70,000 petrol pumps across the country have come out in protest against the oil companies for increasing the commission on petrol and diesel.