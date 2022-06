ಗುರಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು

Bhopal

ಭೋಪಾಲ್, ಜೂನ್ 14: ಗುರಾಯಿಸಿದಳು ಎನ್ನುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಯುವತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆಯದಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

This is from #Indore, #MadhyaPradesh.



A young pizza delivery girl was mercilessly thrashed, grabbed by the hair, in public by a group of girls in Indore.#ViralVideo #Dominos #Pizza #DeliveryGirl pic.twitter.com/F5HrJV5alX