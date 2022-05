ಪತ್ನಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಪೆಡ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಭಿಕ್ಷುಕ!

Bhopal

ಭೋಪಾಲ್, ಮೇ 24: ತಾನು ಭಿಕ್ಷುಕನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಡದಿಗಾಗಿ 90,000 ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಪೆಡ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ಹಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮುನ್ನಿಗಾಗಿ 90 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಪೆಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೊದಲು ನಾವು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ವಾಹನವನ್ನು 90,000ಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಯೋನಿ, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಭೋಪಾಲ್, ಇಂದೋರ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಾರ ಹಾಕಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು.

