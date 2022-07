ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಳ!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ. 25: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ (ಆಷಾಢ ಮಾಸ) ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡರೂ, ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ (ಜುಲೈ 29 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ) ವೇಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಗಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 70 ರುಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 85 ರುಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 80ರಿಂದ ಮತ್ತು 90 ರುಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸುಮಾರು 100 ರುಪಾಯಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 80ರಿಂದ 85 ರುಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಮೊದಲು ಕಿಲೋಗೆ 15 ಕಿಲೋಗೆ ಇದ್ದದುದ್ದು, ಈಗ 40 ರು. ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹10 ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

