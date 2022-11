ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಬರ್ ಬೆದರಿಕೆ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 2: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಬರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮೀಟರ್ ದರಕ್ಕಿಂತ 25% ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಬರ್‌ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ದರ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಆಟೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀಗೆ 100 ರೂ. ನಿಗದಿಗೆ ಒಲಾ, ಉಬರ್, ರಾಪಿಡೋ ಒತ್ತಾಯ

English summary

Uber has threatened to curtail its auto-rickshaw services in Bengaluru if the Karnataka government does not remove the 10 per cent commission cap.