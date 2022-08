ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 12: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾಲೆ (ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್) ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮಾನವು ಇಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಾರಾಂ ರಿಂಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಲಾರಾಂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೆ, ಏರ್‌ಬಸ್ 320 ಅನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವಳಿ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅಲಾರಂ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

92 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಲೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೈಲಟ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮೀಪದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದವರು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A GoFirst flight from Bengaluru to Male (Maldives) made an emergency landing at the Coimbatore airport after an engine malfunction and an alarm sounded, officials said on Friday