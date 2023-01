ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್- 2 ಆರಂಭ: ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ? ತಿಳಿಯಿರಿ

Bengaluru

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 11: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.40ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ಏರ್‌ನ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್‌ ಆಫ್‌ಲಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ.

AirAsia, Air India ಮತ್ತು Vistara ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಮಾನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ T2 ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಪುಟ

5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟಿ2 ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದ 2,55,645 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನ ಒಂದನೇ ಹಂತವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 11, 2022 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜನವರಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಿಐಎಎಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಟರ್ಮಿನಲ್ 2' ಮೆಟಾವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL), ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳು (AWS) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಗಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 'BLR-ಮೆಟಾಪೋರ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಟಾವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ 3D ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್‌ ಆಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೆಟಾವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. 'BLR-Metaport' ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ, ಆಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

'BLR-ಮೆಟಾಪೋರ್ಟ್' ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು BIAL ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯಕಿ ರಘುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'BLR-Metaport' ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 'AWS' ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಲಿದೆ. ಮೆಟಾ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳುದ್ದಾರೆ.

English summary

Terminal 2 of Kempegowda International Airport will be functional from 8.40 am on Sunday. Star Air's first flight has taken off and is going to Kalaburagi,