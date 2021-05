ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 27: ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಸಿಕೆ ಯಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸವಾರಿ ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ದೇಶ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಚಾಲಿತ ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಯಾದ ಸವಾರಿ ಕಾರ್ ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 2000+ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2000+ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ, ಸವಾರಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಚಾಲಕ ಚಾಲಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದ, ಸವಾರಿ 25,000 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸವಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 2020ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೊದಲ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸವಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಮಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರಿಚಯ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಏಕಮುಖ ದರ ಸೇವೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

