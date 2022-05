ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್

Bengaluru

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 7: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ವೆಲ್ಕಂ ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ

Tushar Girinath, who has taken over as the chief commissioner of BBMP, has emphasized the pre-monsoon rains. He has held a review meeting with all senior officials