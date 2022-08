Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್‌ 05: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 103 ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೊಲಸು ಕಾಲುವೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ಬಿ. ಆರ್. ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ, "ಈ ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾವಿನ ಬಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಭೂಗತ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಸಂಚಾರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿವೆ. ಗುಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಮಾರು 200 ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೀಜನೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಡಿ-ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಭೂಗತ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

