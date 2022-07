ನಗರದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು ಜು.10: ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ವ್ಯಾಪಕ ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತುರ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 210ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ 21ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 19ಕೆರೆಗಳು ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ನಗರದ ಕೆರೆಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕೆರೆಗಳು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆರೆಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ದುರಾಸೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಜತೆಗೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಕಳೆ, ಬಳಳಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಾಚಿಯ ಹೂವುಗಳು (ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್) ಕೆರೆಗಳಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ನೈಬರ್‌ಹುಡ್ ಲೇಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ (ಪಿಎನ್ಎಲ್ಐಟಿ) ಟ್ರಸ್ಟಿ ಉಷಾ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಕಳೆ, ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ಕೆರೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

