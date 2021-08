Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 1: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಉದ್ಯಮದ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ತನ್ನ ''ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿ'' ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು, ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಭಾರತ ಸಹಯೋಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಐ). ನಗರದ 100 ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಣದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮೀರ್ ಮೆನನ್, ''ಕೆಎಫ್‌ಸಿಯ ಭಾರತ ಸಹಯೋಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಳಿದೆಡೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯೂಎಸ್‌ಆರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವದಂತಹ ಉದ್ಯಮವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಈ ತರಬೇತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ, (ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ) ಲೀಲಾವತಿ ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುವ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅದರ ಖಾದ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ಮೇಜಿನವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಎಫ್‌ಸಿಯ ಭಾರತ ಸಹಯೋಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಐನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕುಲ್ ಕುಮಾರ್, "ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಐ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಎಫ್‌ಸಿಯ ಭಾರತ ಸಹಯೋಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಗ್ರ, ಪರಿಹಾರ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಂಶಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದಾಯಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಹುಮುಖಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಸಹ್ಯೋಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ತರಬೇತಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದೆ, ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

