4 ಕಾರಿಡಾರ್‌, 6 ದಿಕ್ಕು, 57 ನಿಲ್ದಾಣ: ಮುಂಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 30: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮ್ಯೂಟರ್ ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಗವು ಬಹು ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರೈಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KRIDE) 15,767 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 148 ಕಿಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಹೀಲಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮೂಲಕ ಯಲಹಂಕ ನಡುವಿನ 46.8 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕನಕ ಲೈನ್ (ಕಾರಿಡಾರ್-4) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

