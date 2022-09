ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜನಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಕರಾಳೋತ್ಸವದ ಬಿಸಿ: ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರಾಳೋತ್ಸವದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ ‌ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಹೀಗೊಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಕುರಿತ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸೆ.10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನಸ್ಪಂದನದ ವೇಳೆ ಕರಾಳೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು.

English summary

There is a demand to declare Doddaballapur as Bengaluru rural district headquarters. Locals are eager to tap the heat of Karalotsava for the government's public outreach program to be held in Doddaballapur. Know More,