ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 19: ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೈ ಕೈ ನೋವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಮಗು ಅನೇಕ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಮರುಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇನ್‌ಪ್ಲೂಯೆಂಜಾ ವೈರಸ್, ಅಡೆನೊ ವೈರಸ್, ಬೊಕಾ ವೈರಸ್, ಮೆಟಾಪ್ನ್ಯೂಮೋ ವೈರಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪತ್ತೆ!

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಎಚ್‌ಒಡಿ ಡಾ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಣೈ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಒಂದೇ ಮಗು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಸೋಸಲೆ, ''ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶಾಲೆ ಪುನರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Children are more prone to respiratory infections during the rainy season from June to September. But Bengaluru doctors feel that the number is much higher this year.