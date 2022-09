ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ- ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳರು!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾವಲುದಾರರು. ನಮ್ಮ ಧನ ಕನಕಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು. ಪೊಲೀಸರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೇ ಕಳ್ಳರ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್‌ಗಳು ರಿಕವರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫಿರೋಜ್ ಘಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಕಾಂಬ್ಲೆ ಎಂಬುವವರು ಬಂಡೆಪಾಳ್ಯದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಆಸಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂಡೇ ಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ರಿಕವರಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

English summary

The police are our real watchmen. Kayaka yogis who guard our money and Golds. This story is an example of how if the police work in a timely manner, they can curb the crime of thieves. Due to the punctuality of the beat police, the thieves were arrested. Bikes worth 15 lakhs have been recovered, Know More,