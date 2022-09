ಪೊಲೀಸ್ ವಿರೋಧಿಯಾದ KSP (DP) ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ತರಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ 07-09-2022 ರಂದು ಗೃಹ ಇಲಖೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು KSP (DP) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ KSP(DP)Ammendment Rules 2022 draft ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು, ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಸಿ‌ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ ತೀರದು. ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ಜಾರಿ‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ‌ ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ಯೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸಿಪಿವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಧನಿಯನ್ನ ಧಮನ ಮಾಡುವತ್ತ ಇಲಾಖೆ ಕುರುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದೆ‌.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನೂ ಅಂತ‌ ನೋಡುವುದಾದರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಧನಿ ಅಡಗಿಸೋದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿರಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ 7 ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ‌.

English summary

The department is trying to bring dictatorial attitude in the police department. On 07-09-2022, Home Department Under Secretary has published KSP(DP)Amendment Rules 2022 draft rules in Karnataka Rajyapatra regarding the amendment to KSP (DP) rules. It is suggested to file objection within 15 days only, Know More,