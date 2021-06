Ballari

oi-Bhima Raja

ವಿಜಯನಗರ. ಜೂನ್ 9: ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬೊಂಬೆನಾಡು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಲರಿ 2 ಎನ್ನುವ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆನಾಡು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೋರ್ಡ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೂರಿನ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜಿಯಾರತ್ ಇ ಹಜರತ್ ಮಹೊಮ್ಮದ್ ಅದಿಲ್ ಷಾ ಕ್ವಾದ್ರಿ, ಮಸೀದಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

English summary

The pictures of the Channapattana taluk in Ramanagara district are seen on the official website of Hospet municipality.