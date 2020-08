ವಿಡಿಯೋ: ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎನ್ ಡಿಆರ್ಎಫ್!

Ahmedabad

oi-Rajashekhar Myageri

ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ಆಗಸ್ಟ್.25: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವನು ರೌದ್ರನರ್ತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ನಡುಗಡ್ಡೆಯ ನಡುವೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಿಲುಕಿರುವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಎನ್ ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವು ನಡೆಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

#WATCH Gujarat: National Disaster Response Force (NDRF) yesterday rescued 30 people stranded in Chikali village of Morbi district, that is flooded due to rain. They were later handed over to the district administration. (Source: NDRF) pic.twitter.com/Ad9Tqlxmac